LIVE | Schalke ook thuis zonder publiek, hoge boetes in NFL voor niet dragen mondkapjes

Samenvatting DeChambeau doet het op zijn eigen manier

21 september De Amerikaanse golfer Bryson DeChambeau (27) heeft de 120ste editie van het US Open gewonnen. Op de laatste dag van het majortoernooi bleek de krachtige speler over de meeste kwaliteiten en de sterkste zenuwen te beschikken. Op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck in de staat New York ging hij rond in 67 slagen. Dat was ruim voldoende voor zijn eerste majortitel en een winstpremie van 1,9 miljoen euro.