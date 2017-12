LIVE: Sterke Van Gerwen stevent op zege af tegen Kist

Derde partij

Landgenoten Michael van Gerwen en Christiaan Kist komen in de derde partij van de avond in actie. Ze kruisten de degens pas driemaal. Tweemaal won de nummer 1 van de wereld de partij, waaronder de laatste op het Players Championship in Ierland. In 2015 was de enige zege van Kist, thans 35ste op de wereldranglijst. Bij het Players Championship in Coventry won The Lipstick verrassend in de kwartfinale met 6-4.