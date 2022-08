Live ‘Super EK’ | Bissegger is Küng en Ganna de baas in tijdrit, Nederlandse vrouwen pakken zilver en brons

Op de zevende dag van het Super-EK in München is TeamNL op medaillejacht. Met Femke Bol en Lieke Klaver heeft Nederland vanavond laat twee ijzers in het vuur in de finale van de 400 meter. In de tijdrit voor vrouwen bij het EK wielrennen pakte wereldkampioen Ellen van Dijk zilver en Riejanne Markus brons. Verder begint Anouk Vetter aan de zevenkamp. Volg alle hoogtepunten in ons liveblog.