LIVE ‘Super-EK’ | Kogelstoter heeft verloren medaille terug, beachduo Stam/Schoon op voor brons

Dubbel succes bij kogelsto­ten op EK in München: goud voor Jessica Schilder, brons voor Jorinde van Klinken

Jessica Schilder heeft in München de Europese titel veroverd. De 23-jarige atlete uit Volendam stootte de kogel als eerste Nederlandse over 20 meter (20,24). Ze pakte vorige maand bij de WK in Eugene al brons met een afstand van 19,77 meter.

15 augustus