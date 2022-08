Live ‘Super EK’ | Mannen en vrouwen bij baanwielrennen naar sprintfinale

Dressuur­rui­ters plaatsen zich met vijfde plaats op WK voor Olympische Spelen

De Nederlandse dressuurruiters mogen aan de Olympische Spelen in Parijs deelnemen. Ze eindigden als vijfde in het landenklassement van de wereldkampioenschappen dressuur in de Deense stad Herning. Een plek bij de eerste zes volstond voor kwalificatie voor de Spelen van 2024 in de hoofdstad van Frankrijk.

7 augustus