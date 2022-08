Live ‘Super EK’ | Turnsters net naast podium, vijf Nederlandse roeimedailles

‘Super EK’ | Brits goud op de triatlon, val zit Rachel Klamer dwars, Nederlands succes op de baan

In München wordt deze en volgende week gestreden om de Europese titels in verscheidene sporten. Vandaag pakten de baanwielrenners Jeffrey Hoogland, Harry Lavreysen en Roy van den Berg goud en hun vrouwelijke collega's Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Shanne Braspennincx zilver. Op de triatlon was Rachel Klamer de beste Nederlandse, in de strijd om de medailles kon ze zich echter niet mengen. Lees hieronder de belangrijkste gebeurtenissen rond het Olympiapark.

12 augustus