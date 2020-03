LIVE | UCI-baas: Streep door Tour zou ramp zijn, gulle donatie Son

video Absentie Antetokoun­mpo doet zich voelen bij Milwaukee Bucks

13:16 Milwaukee Bucks maakt voor het eerst dit seizoen een lastige fase door in de Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploeg verloor met 109-95 van Denver Nuggets en dat was al de derde nederlaag op rij. De Bucks zijn nog altijd onbedreigd koploper in de oostelijke divisie van de NBA.