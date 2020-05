LIVE | Van Dijk koopt seizoenskaarten Groningen, McIlroy haalt uit naar Trump

Podcast | Motivatie na één jaar De Pacer

15 mei Ruim een jaar geleden begonnen wij met onze hardlooppodcast. We vragen ons af: hoe was de motivatie toen, hoe is de motivatie nu? En wat doen we in de komende periode? Zonder wedstrijden, en zonder het vertrouwen dat onze doelen dit najaar wél doorgaan. Welke manieren zijn er voor lopers om onszelf toch te blijven testen, uit te dagen, het plezier en - jaar daar is-ie weer - de motivatie te vergroten? En we bellen met Frank Futselaar, die ondanks de wedstrijdloze periode niet stilzit.”