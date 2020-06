LIVE | Vincent Janssen besmet met coronavirus, Genk op zoek naar een schoonmaker

Wie is de beste ooit? ‘Bolt was de vedette, Kipchoge meer een zenmonnik’

28 juni Echte sport is er nog steeds maar mondjesmaat, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. In de rubriek ‘De beste ooit’ vandaag de beste atleet aller tijden. Pim Bijl gaat voor Eliud Kipchoge en neemt het op tegen Arjan Schouten, die kiest voor Usain Bolt.