LIVE | Mountainbikester Tauber naast podium, teleurstellende atletiekochtend

Atletiek

Sanne Wolters-Verstegen is op de EK in Berlijn al in de series van de 800 meter uitgeschakeld. De 32-jarige specialiste op de middenafstand kwam in het Olympisch Stadion in haar heat als vijfde over de meet in 2.02,72. Die klassering was onvoldoende voor directe plaatsing voor de halve finales en met haar tijd redde ze het evenmin.



De vroege aftocht was een stevige domper voor Wolters-Verstegen, die er goed voor stond op de Europese ranglijst en met haar beste seizoenstijd van 1.59,85 op papier de snelste was in haar serie. ,,Maar ik was te nerveus tijdens de race en liet me naar buiten drukken. Dat mag me niet gebeuren'', zei ze na afloop.