LIVE WK atletiek | Anouk Vetter plots weer op medaillekoers bij zevenkamp

Anouk Vetter herstelde zich op de tweede dag van de zevenkamp hersteld en maakt zelfs nog kans op een medaille bij de WK atletiek in Boedapest. De winnares van olympisch zilver manoeuvreerde zich in die kansrijke positie door een worp van 59,57 meter bij het speerwerpen. Daarmee won ze niet alleen het onderdeel, maar liep ze ook honderden punten in op de koplopers in de tussenstand.

De 30-jarige Vetter heeft al vier medailles op grote toernooien behaald in de zevenkamp. Ze werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867.