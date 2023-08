LIVE WK atletiek | Sifan Hassan en Jorinde van Klinken gaan voor goud, Nadine Visser opgelucht: ‘Niveau is leip’

Zondagavond zorgde Anouk Vetter met brons op de zevenkamp al voor de eerste Nederlandse medaille op dit WK atletiek in Boedapest. Krijgen we vanavond ook de eerste gouden medaille? Jorinde van Klinken behoort tot de grote kanshebbers bij het discuswerpen bij de vrouwen.

Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim naar halve finales

Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim hebben zich geplaatst voor de halve finales op de 100 meter horden, die morgenavond worden gehouden in Boedapest.

Visser plaatste zich ogenschijnlijk soepel voor de halve finales van de 100 meter horden. De Nederlands recordhouder eindigde in haar heat als tweede in 12,68 seconden, goed voor een vervolg in het toernooi. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto-Rico won in 12,50. De halve finales zijn woensdagavond.

Visser kende geen vlekkeloze aanloop naar de WK. De 28-jarige Noord-Hollandse kreeg weer last van haar hamstrings na de Diamond League in Stockholm in juli. Het betekende dat ze moest revalideren in een periode waarin ze juist wedstrijden had willen lopen. Ze heeft gezien haar optreden in de series de afgelopen weken kennelijk goed haar vorm kunnen aanscherpen.

,,Het niveau is leip geworden. Ik verwacht dat ik morgen een persoonlijk record zal moeten lopen om me te plaatsen voor de finale. Of ik daar klaar voor ben? Ja, ik zeker, hopelijk mijn benen ook", zei Visser na haar race bij de NOS.

Maayke Tjin A-Lim wist ook door te dringen tot de halve finales. Ze eindigde weliswaar als vijfde in haar heat, maar haar 12,92 was snel genoeg om als een van de vier tijdsnelsten het veld in de halve finales aan te vullen. De Nigeriaanse Tobi Amusan, regerend wereldkampioene, won de serie in 12,48.