LIVE WK atletiek | Sifan Hassan gaat op voor eerste goud op 10 kilometer, Femke Bol naar estafettefinale

De WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn vandaag van start gegaan. Op de eerste dag komen meteen veel Nederlanders in actie, onder wie Sifan Hassan. De 30-jarige atlete plaatste zich in de middag al voor de halve finales op de 1500 meter en rent vanavond nog de finale op de 10 kilometer. Bij de gemengde estafette is Nederland naar de eindstrijd, terwijl ook de meerkamp in volle gang is. Volg alle hoogtepunten in ons liveblog onderaan dit artikel. Bekijk hier het complete programma van de WK

Tweevoudig olympisch kampioene Hassan won haar serie op de 1500 meter in een tijd van 4.02,92. Ze zette vanuit de achterhoede aan voor een versnelling in de laatste ronde en rende al haar concurrenten voorbij. De halve finales van de 1500 meter zijn morgen.



Hassan heeft nu zo’n 6,5 uur de tijd om te herstellen van haar inspanning. De 30-jarige atlete loopt vanavond de finale van de 10.000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is. Ze doet op deze WK ook nog mee aan de 5000 meter.



Tekst loopt door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ze geldt in Boedapest niet als topfavoriete voor het goud op de 1500 meter. Dat is de Keniaanse Faith Kipyegon, die eerder dit jaar het wereldrecord op 3.49,11 zette. Hassan heeft een persoonlijk record van 3.51,95 staan. Met die tijd veroverde ze in 2019 de wereldtitel in Doha.



De 10.000 meter is een ander verhaal. Het is de afstand waarop Hassan in de slotfase vaak nog de energie vindt voor een verpletterende eindsprint. Ze won begin juni betrekkelijk eenvoudig een speciaal voor haar ingelaste 10.000 meter bij de FBK Games in Hengelo in 29.37,80, de tweede tijd van dit jaar. Een dag later won ze de 1500 meter.

Gemengde estafette

Nederland heeft zich eenvoudig geplaatst voor de finale van de 4x400 meter gemengde estafette. Onder aanvoering van de troeven Femke Bol en Lieke Klaver won het viertal zijn serie in een tijd van 3.12,12. Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard waren de twee mannen in de ploeg.



Alles bij elkaar klokte TeamNL de vierde tijd, maar Bol liep duidelijk nog niet voluit en met name bij de mannen kan er nog gewisseld worden met lopers. Nederland, dat vorig jaar het zilver pakte op de WK in Eugene (VS), rent later vanavond (21.47 uur Nederlandse tijd) de finale. Zit er dan misschien wel meer in?



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Femke Bol. © ANP / EPA

Anouk Vetter

Anouk Vetter is ietwat stroef begonnen aan de zevenkamp. De winnares van olympisch zilver in Tokio eindigde als achtste op de 100 meter horden, het eerste onderdeel. Haar tijd van 13,42 was niet zo snel voor haar doen.



Emma Oosterwegel, die in Tokio het brons won, zette met 13,38 de zevende tijd neer. Sofie Dokter opende haar zevenkamp met een tegenvallende 13,82, de negentiende tijd. De Amerikaanse Taliyah Brooks was in 12,78 de snelste. Haar landgenote Anna Hall, die topfavoriet is voor het goud, noteerde met 12,97 de tweede tijd. De zevenkamp gaat later verder met het hoogspringen.

Volledig scherm Anouk Vetter. © ANP

Programma vanavond

• 18.15 uur: openingsceremonie

• 19.02 uur: 1500m (m), heats - met Niels Laros

• 19.05 uur: zevenkamp, kogelstoten (v) - met Anouk Vetter, Emma Oosterwegel en Sofie Dokter

• 19.10 uur: discuswerpen (m), kwalificatie

• 19.35 uur: hinkstapspringen (m), kwalificatie

• 19.43 uur: 100m (m), heats - met Raphael Bouju

• 20.30 uur: zevenkamp, 200m (v) - Anouk Vetter, Emma Oosterwegel, Sofie Dokter

• 20.35 uur: kogelstoten (m), finale

• 20.40 uur: discuswerpen (m), kwalificatie

• 20.55 uur: 10.000m (v), finale - met Sifan Hassan en Diane van Es

• 21.47 uur: 4x400m estafette (gemengd), finale - mogelijk met TeamNL



Liveblog bekijk belangrijke updates Tot vanavond! Dat was het wat betreft het dagprogramma. We zagen prima optredens van Sifan Hassan en de gemengde estafetteploeg met o.a. Femke Bol en Lieke Klaver, terwijl Anouk Vetter en haar landgenotes nog wat achterblijven op de meerkamp.



Heel graag tot vanavond, als er in Boedapest na de openingsceremonie een paar onderdelen zijn met dikke medaillekansen voor Nederland! Hondema springt net niet ver genoeg Pauline Hondema was héél dicht bij een stunt op het verspringen! Vijf centimeter staan er tussen de 23-jarige atlete en de WK-finale. Een plek in de eindstrijd werd al niet verwacht, dus al met al was het een degelijk optreden van Hondema. Vijf centimeter 🤏



Dat komt Pauline Hondema tekort voor een finaleplaats bij het verspringen. Met een afstand van 6.57 meter wordt ze uiteindelijk 15e.



📸 BSR Agency#WorldChamps #Budapest2023 #TeamNL pic.twitter.com/sQBZ6k8PxF — Atletiekunie (@Atletiekunie) August 19, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Comenentia stelt teleur Het lijkt er niet op dat kogelslingeraar Denzel Comenentia zich gaat plaatsen voor de WK-finale. In de A-groep was 70,16m zijn beste worp en daarmee werd hij twaalfde. De top 12 kwalificeert zich voor de eindstrijd, maar er moet nog een hele tweede groep in actie komen... Denzel Comenentia. © REUTERS Vetter en co buiten top 10 Bij het hoogspringen hebben de Nederlandse meerkampvrouwen geen goede zaken gedaan. Voor Sofie Dokter eindigde de lat op 1 meter 80, terwijl Anouk Vetter en Emma Oosterwegel niet verder kwamen dan 1,71. Oud-wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson uit Groot-Brittannië en de Duitse Sophie Weißenberg 'wonnen' het tweede onderdeel van de zevenkamp, terwijl de Amerikaanse vrouwen ook weer goede zaken deden.



In het klassement van de zevenkamp staat Team USA nu op 1, 2 én 3 met Anna Hall, Taliyah Brooks en Chari Hawkins. Dokter is de beste Nederlandse op de elfde plaats, Oosterwegel staat voorlopig zeventiende en Vetter achttiende. Sofie Dokter in actie. © REUTERS Hassan naar halve finale 1500 meter Sifan Hassan plaatst zich inderdaad voor de halve finales van de 1500 meter! Bij de bel schuift ze op, waarna ze met zichtbaar gemak de winst pakt in haar serie: 4.02,93. Het was meteen een snelle race.



Klus geklaard, nu mag Hassan zich gaan opmaken voor de finale op de 10 kilometer vanavond! Ze heeft nu zo'n 6,5 uur om te herstellen van haar inspanning. Hassan doet op deze wereldkampioenschappen ook nog mee aan de 500 meter. Deze drie afstanden volbracht Hassan ook op de Olympische Spelen van Tokio. Ze was de eerste atlete in de geschiedenis van de sport die de 1500, 5000 en 10.000 meter combineerde op een groot toernooi. Ze won twee jaar geleden in Tokio goud op de 5 en 10 kilometer, en het brons op de 1500 meter. 🎽🇭🇺 | We kennen de tactiek van Sifan Hassan. Lekker achteraan hangen als het kan en volle bak als het moet. En jawel, natuurlijk plaatst ze zich voor de finale 1500 meter. Vanavond de 10K! 📺👀 #WorldAthleticsChamps⁣

⁣

📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/2sso05l7sf — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 19, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. En daar is Sifan Hassan ook voor het eerst dit toernooi op de sintelbaan! In de eerste serie op de 1500 meter komt zij meteen in actie. Geen probleem zou je zeggen, de Nederlandse is ook op dit looponderdeel één van de grote favorieten, maar je weet het nooit! Eerste WK-goud naar Spanje Op het WK atletiek in Boedapest heeft de Spanjaard Alvaro Martin vanmiddag de eerste wereldtitel veroverd. Martin was de snelste op de 20 kilometer snelwandelen. De wedstrijd in het snelwandelen ging twee uur later van start door een ferme onweersbui boven de Hongaarse hoofdstad. Na 1uur, 17 minuten en 32 seconden kwam de 29-jarige Martin als eerste over de streep. De Zweed Perseus Karlström, tweevoudig bronzenmedaillewinnaar op het WK in 2022 op de 20 en 35 kilometer snelwandelen, eindigde zeven seconden later als tweede. De Braziliaan Caio Bonfim moest tevreden zijn met brons, hij eindigde 15 seconden na winnaar Martin. Alvaro Martin is door het dolle heen. © ANP / EPA Hoogspringen Inmiddels zijn de vrouwen van de meerkamp alweer volop aan het hoogspringen. In de A-groep zien we onder anderen Sofie Dokter en de favorieten/kanshebbers Anna Hall en Katarina Johnson-Thompson springen, alsmede de winnares van de horden Taliyah Brooks.



In de B-groep met normaal gesproken iets minder sterke hoogspringers, zitten Anouk Vetter en Emma Oosterwegel. TeamNL door Geen problemen voor Nederland! De twee vrouwelijke atleten, Femke Bol en Lieke Klaver, zorgen ervoor dat TeamNL de tweede heat wint in 3.12,12. Overall kwalificeert het viertal zich als vierde voor de finale, Amerika was ruim anderhalve seconde sneller. Maar Bol ging duidelijk nog niet voluit en Nederland kan nog wel wat wisselen bij de mannen. Voor nu was het ook genoeg wat Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard deden. © AFP Estafette Nu is het tijd voor de heats van de 4x400m gemengde estafette! Met in de tweede heat namens Nederland Femke Bol, Lieke Klaver, Terrence Agard en Isaya Klein Ikkink. Bij de vorige wereldkampioenschappen pakte TeamNL het zilver, tot wat zijn 'onze' atleten nu in staat? Matige start Vetter, Oosterwegel beter Anouk Vetter is ietwat stroef begonnen aan de zevenkamp bij de WK atletiek in Boedapest. De winnares van olympisch zilver in Tokio eindigde als achtste op de 100 meter horden, het eerste onderdeel. Haar tijd van 13,42 was niet zo snel voor haar doen. Emma Oosterwegel, die in Tokio het brons won, zette met 13,38 de zevende tijd neer. Sofie Dokter opende haar zevenkamp met een tegenvallende 13,82, de negentiende tijd.



De Amerikaanse Taliyah Brooks was de snelste, in 12,78. Haar landgenote Anna Hall, die topfavoriet is voor het goud, noteerde met 12,97 de tweede tijd. De zevenkamp vervolgt later op de zaterdag met het hoogspringen. De Belgische titelverdediger Nafissatou Thiam ontbreekt in Boedapest vanwege een achillespeesblessure. Ook de zevenkamp is van start! 🏃‍♀️ Kunnen de Nederlandse dames Sofie Dokter, Emma Oosterwegel en Anouk Vetter? #WorldAthleticsChamps



📺 Het WK Atletiek kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/5GUETIn3lg — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 19, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. De 30-jarige Vetter heeft dit jaar nog geen meerkamp volbracht. Ze staakte eind mei in Götzis de strijd na vier onderdelen wegens een gevoelige achillespees en een pijnlijke knie. Ze deed veel alternatieve trainingen in de revalidatie, maar is naar eigen zeggen weer topfit en klaar voor een nieuwe topprestatie.



De Arnhemse heeft in haar atletiekcarrière al vier medailles op grote toernooien behaald in de zevenkamp. Ze werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867 punten. Meerkamp van start De vrouwen van de zevenkamp staan inmiddels klaar voor hun eerste discipline, zoals altijd de 100 meter horden! Emma Oosterwegel en Sofie Dokter zitten in de tweede heat, Anouk Vetter in de derde. Met twee uur vertraging is de WK atletiek dan eindelijk officieel begonnen. Het evenement begint zoals gezegd met de 20 kilometer snelwandelen voor mannen. De vertraging bij het stadionprogramma zal niet meer dan één uur zijn. Check hierboven een update van alle starttijden. Start uitgesteld De Nederlandse sprinttroeven Femke Bol en Lieke Klaver komen zaterdagochtend al in actie in de series van de 4x400 meter gemengde estafette bij de WK atletiek in Boedapest. Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard zijn de mannen in het kwartet. De aanvang van de series is gepland om 11.00 uur, maar door zwaar onweer zijn de wedstrijden in het nationale atletiekstadion tot nader order uitgesteld. Dat geldt ook voor het openingsnummer van de WK, de 20 km snelwandelen voor mannen. Dat evenement begint nu om 10.50 uur. De verwachting is dat de storm zo'n anderhalf uur duurt. Bol lovend over gloednieuwe atletiekbaan Femke Bol is blij met de atletiekbaan in Boedapest, waar zaterdag de wereldkampioenschappen atletiek beginnen. De Nederlandse topatlete zal normaal gesproken op de openingsdag meteen in actie komen op de 4x400 meter gemengde estafette. „De baan heeft langere rechte stukken dan normaal en ik vind dat wel prettig, want dat geeft op de estafette meer mogelijkheden om in te halen’’, zei de grote troef voor de wereldtitel op de 400 meter horden, die met het mixed estafetteteam ook op een medaille aast. Het atletiekstadion in de Hongaarse hoofdstad, gelegen aan de oevers van de Donau, is gloednieuw. Op de Hongaarse kampioenschappen na is er nog geen wedstrijd afgewerkt, dus de kunststof op de baan van 400 meter is nog nauwelijks aangeroerd. „Het voelt lekker aan, ik ga er zo een paar rondjes op lopen’’, zei Bol, die met haar ploeggenoten uit het estafetteteam een korte training afwerkte. Bol aast in Boedapest vooral op de wereldtitel op haar specialisme, de 400 meter horden. Met haar beste seizoenstijd van 51,45 is de 23-jarige Amersfoortse veruit de snelste in het deelnemersveld. Haar voornaamste concurrenten zijn dit jaar nog niet onder de 53 seconden gekomen. Het is wel zo dat regerend wereld- en olympisch kampioene Sydney McLauhglin-Levrone ontbreekt in Boedapest. De Amerikaanse, met 50,68 ook houdster van het wereldrecord, heeft zich afgemeld met een blessure. „Ik vind het jammer dat ze er niet bij is, want ik wil tegen de besten lopen’’, zegt Bol. Bondscoach Laurent Meuwly is ook zeer te spreken over de atletiekbaan in het nationale atletiekstadion, dat ruimte biedt aan 35.000 toeschouwers. „De baan is lekker hard en dat is goed voor Femke met haar lange passen. De baan heeft inderdaad wat langere rechte stukken, maar de bochten zijn zeker niet krapper. Ik denk dat het een hele snelle baan is waarop hele goede tijden mogelijk zijn’’, aldus de Zwitser, die zich in de laatste voorbereidingen vooral druk maakt over de samenstelling van het team voor de 4x400 meter gemengd. Hitte en hoge vochtigheidsgraad op WK atletiek Het evenement op de gloednieuwe atletiekbaan van Boedapest wordt een warme aangelegenheid. Volgens Weeronline kan het kwik oplopen tot ver over de 30 graden. In de Hongaarse hoofdstad wordt het zeer warm, met dagelijks temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Daarbij schijnt de zon elke dag flink. Zaterdag, tijdens eerste dag van het WK, kan mogelijk een beetje regen vallen, maar grote hoeveelheden staan niet op het programma. Na zaterdag blijft het droog en is het vaak zonovergoten. Vanaf zondag komt de maximumtemperatuur nog wat hoger uit. Weeronline voorziet dan middagtemperaturen van rond de 34 graden. Het zal klam aanvoelen voor de deelnemers, want de luchtvochtigheid is hoog. Er staat bovendien weinig wind. Tijdens de nachten koelt het niet verder af dan 20 graden, waardoor de sporters ook nog eens met tropennachten te maken krijgen. Welkom! Van harte welkom bij het liveblog van de eerste dag van de WK atletiek. Op de eerste dag komen meteen veel Nederlanders in actie, onder wie Sifan Hassan. In dit blog mis je niets van de hoogtepunten op dit WK.



Beluister hier alle afleveringen van onze hardloop- en atletiekpodcast De Pacer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze sportvideo's