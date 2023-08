LIVE WK atletiek | Van Klinken ‘met lol en vertrouwen’ naar finale discuswerpen, pr voor N'ketia Seedo

Vier maanden na bevalling op WK

Tweevoudig olympisch kampioene én regerend wereldkampioene Shaunae Miller-Uibo was de verrassende verschijning in de series van de 400 meter bij de WK atletiek. Niemand had rekening gehouden met de deelname van de 29-jarige atlete uit de Bahama's, omdat ze vier maanden geleden beviel van een zoon. De geringe trainingsarbeid brak haar wel op, want met de zevende plaats in haar heat in een tijd van 52,56 seconden was ze wel uitgeschakeld.