LIVE: Zwitserse langlaufer doet een 'Kramertje'

Virus voor Shiffrin?

Voor Frida Hansdotter kwam het goud op de slalom toch wel als een verrassing. ,,Mikaela is dit seizoen zo sterk geweest, ik ben daarom ook wel een beetje verrast'', bekende de Zweedse. ,,Maar het is leuk dat ik haar een keer kon verslaan. Ze heeft mij al zo vaak verslagen. Het is geweldig. Ik heb zo hard gevochten voor deze medaille. Het winnen van olympisch goud is een droom.''



Ook Holdener was dolblij met haar zilveren plak. ,,Mijn benen waren in de tweede run niet zo snel. Ik voelde ook de druk. Ik heb gevochten tot het einde. Tweede is heel mooi voor mij.'' De twintigjarige Gallhuber kon bijna niet geloven dat ze voor Shiffrin de bronzen medaille had gewonnen. In de tweede run zette ze de beste tijd neer. ,,Ik had een mindere eerste run, dus ik moest in de tweede alles geven. Maar dit is ongelooflijk. Ik ben sprakeloos.''



Voor Shiffrin was het, sinds ze in 2013 de wereldtitel pakte, haar eerste nederlaag op de slalom op een groot toernooi. Ze voelde zich tijdens de wedstrijd niet helemaal goed en moest overgeven voor de start. ,,Volgens mij was het niet echt van de zenuwen, maar meer dat ik last had van een virus'', zei de Amerikaanse favoriete.