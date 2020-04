‘Loop omdat je het leuk vindt, maak daar het doel van’

Toewerken naar topvorm bij een marathon, tot een aantal weken voor de start de wedstrijd plots in verband met het coronavirus geannuleerd wordt. Voor veel lopers is dat aan de orde. Zij trainden maandenlang doelgericht naar een piek aanstaande zondag bij de marathon van Rotterdam. Wat doet dat met een lijf nu de wedstrijd niet doorgaat? En wat is wél handig om te doen?

Door Lisette van der Geest



Er is regelmatig onderzoek gedaan naar extreme veranderingen bij sporters, weet Louis Delahaije. Hij is bewegingswetenschapper, trainer van onder andere Marianne Vos en Annemiek van Vleuten en hoofdcoach bij de Nederlandse Triathlon Bond. ,,We weten in de meest extreme gevallen, waarbij mensen niks meer doen en accuut stoppen met inspanning, er een verlies is van tien procent per week. Dat gaat heel hard naar beneden.”

Kortom: wie de afgelopen maanden nauwkeurig toewerkte naar een piek voor aanstaande zondag, maar sinds de boodschap van afgelasting door de wedstrijdorganisatie van de marathon van Rotterdam niets meer doet, kan ervan uitgaan dat de sportieve mogelijkheden van zijn of haar lichaam per week rap achteruit gaat. Delahaije: ,,Maar ik neem aan dat mensen die een marathon wilden lopen, lopen ook leuk vinden. Dan valt het wedstrijddoel wel weg, maar ik zou zeggen: ga terug naar wat je altijd deed. Loop omdat je het leuk vindt en maak daar het doel van.”

Topsporters gebruiken regelmatig de term ‘onderhouden’. Zij ‘onderhouden krachttrainingen’, ‘onderhouden extensieve duurtrainingen’. Maar eigenlijk wordt het lichaam onderhouden. Bij wetenschappelijke onderzoeken bleek namelijk ook dat het verschil tussen accuut stoppen met alle inspanning, of mensen die nog een paar keer per week hun uithoudingsvermogen trainen en een krachttraining doen, zeer groot is.

Delahaije: ,,Dat is de les in deze periode. Het loopvermogen hou je goed door te blijven sporten. Blijf bewegen, dat is heel belangrijk om fit te blijven. Dan pik je het straks ook weer makkelijker op als je in het najaar of volgend jaar weer een wedstrijd wilt lopen. We verkeren in Nederland op dit moment ook in de gelukkige omstandigheden dat we nog buiten mogen lopen. Je kunt twee keer per week een uurtje lopen. En misschien in het weekend iets langer. Blijf bezig, maar niet met het volume en de intensiteit die je ter voorbereiding op de marathon deed - al mag dat ook van mij, maar waarvoor zou je het doen?”

Lopen is een manier om energie kwijt te raken, om endorfine, ook wel gelukshormoon genoemd, aan te maken. Mentaal kan het voor sporters lastig zijn als een doel wegvalt. Dat merkt Delahaije ook aan topsporters die hij traint. ,,Van dagelijks bezig zijn, altijd weten wat het doel is en voorbereiden op de Olympische Spelen, naar: hoe blijf ik de motivatie opbrengen om zo gestructureerd te blijven en goed te trainen, eten, alles wat erbij komt kijken. Dat is lastig.”

De trainingsschema’s die Delahaije momenteel schrijft zijn daardoor iets minder intensief. ,,Wij blijven wel trainen, maar wat losser. Het heel harde halen we er een beetje uit. Waar je normaal gesproken elke dag denkt: het moet precies kloppen, de Spelen komen eraan. Door dit nu als een soort overgangsperiode te zien bouw je wat mentale reserve op en blijf je wel superfit. Met als gevolg dat je dadelijk weer wedstrijdklaar bent zodra de wedstrijd wel georganiseerd wordt.”