Luc Kroon verrast met Europese kortebaantitel 400 vrije slag, ook estafettegoud voor de mannen

De Volendammer, die traint in het Sloterparkbad in Amsterdam, bouwde zijn race goed op en ging in de slotfase voorbij de Italianen Matteo Ciampi en Marco de Tullio. Hij klokte een Nederlands record van 3.38,33 minuten. Dat was ruim een seconde sneller dan zijn oude nationale toptijd, gezwommen bij de wereldbekerwedstrijd in Boedapest. ,,Ik begon rustig aan en liet mezelf niet opjagen door die andere gasten. Na 300 meter lag ik ernaast en de laatste 100 kon ik nog wat extra gas geven”, aldus de winnaar.

Lees ook Luc Kroon als tweede naar finale 400 vrij op EK kortebaan

De nieuwe bondscoach Mark Faber hoopt op veel persoonlijke records en een aantal verrassingen en werd direct op zijn wenken bediend door Kroon, die later dit toernooi nog in actie komt op de 200 en 100 vrij. Voor Kroon kwamen op de langebaan de Olympische Spelen van Tokio nog te vroeg dit jaar.

Maarten Brzoskowski uit Best werd zesde in de finale (3.41,66) en was trots op die prestatie. ,,Na twee jaar van dikke teleurstellingen is dit mijn vijfde tijd ooit. En dat na een heel andere voorbereiding. Dat ik hier ben en dit zwem, daar ben ik superblij mee.’’

Estafette-medailles

Bij de dinsdag begonnen EK in het 25-meterbad, die eigenlijk voor december 2020 op de agenda stonden en met nog het WK in het verschiet wat minder sterk bezet zijn, plaatsten Kim Busch (24,22) en Maaike de Waard (24,32) zich voor de finale op de 50 meter vrije slag. Op het estafettenummer 4x50 vrij voor vrouwen zwommen Busch en De Waard vervolgens met Kira Toussaint en Valerie van Roon (Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk ontbreken dit toernooi) naar het zilver. Rusland was te snel voor het Oranje-kwartet: 1.34,92 om 1.35,57.

In een dik Nederlands record ging de Europese titel op dit onderdeel bij de mannen wel naar Nederland. Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons en Thom de Boer klokten 1.22,89 en bleven daarmee Italië drie honderdsten voor. Rusland werd op 0,46 derde.

Viktoria Gunes greep de eerste titel van dit toernooi. De voor Turkije uitkomende zwemster won de 400 meter wisselslag in 4.30,45. De EK duurt nog tot en met zondag.