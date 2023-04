Luca Brecel flikt het weer en bereikt vanuit geslagen positie finale op WK snooker

Eerste Belg ooitLuca Brecel is de eerste Belgische finalist in de geschiedenis van het WK snooker. De 28-jarige Brecel leek dood en begraven in zijn halve finale tegen Si Jiahui uit China, maar won vervolgens uit het niets elf frames op rij en maakte de historische comeback even later compleet: 17-15.

Wéér lukte het The Belgian Bullet, nadat hij een paar dagen geleden zijn kwartfinale tegen snookerlegende Ronnie O’Sullivan al helemaal op zijn kop had gezet. Luca Brecel won zeven opeenvolgende frames en stuurde de zevenvoudig wereldkampioen naar huis. ,,Hij is waarschijnlijk de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit heb gezien’’, kwam O’Sullivan na die partij superlatieven tekort.

Al dat talent had Brecel in zijn halve finale opnieuw nodig voor een comeback. Zijn Chinese opponent Si Jiahui was in de eerste helft van de halve eindstrijd namelijk ongenaakbaar. Hij leek niet te kunnen missen en liep uit naar 14-5. Dat was het moment dat Brecel gisteravond de schroom van zich afgooide en op gang kwam. Vier frames won de Belg achter elkaar, waarna Si een eenvoudige kans om de ‘remonte’ te stoppen liet liggen en het 14-10 zag worden. Brecel had vertrouwen getankt en de beslissende sessie kon niet snel genoeg komen.

Vanmiddag keerden de twee terug naar het Crucible Theatre in Sheffield, het meest iconische toneel uit de snookersport. Daar ging Brecel door waar hij gebleven was. Bij de pauze na vier frames had hij de stand gelijkgetrokken en even later werd het zelfs 16-14. Elf frames op rij, nog één had hij er nodig. Heel even veerde Si nog op, maar Brecel gaf het niet meer weg. Hij zorgde voor de grootste comeback ooit in de Crucible en is WK-finalist: 17-15.

In zes deelnames kwam nummer 10 van de wereld Brecel nooit verder dan de eerste ronde, nu staat hij plots in de finale. Toen The Belgian Bullet in de tweede ronde van Mark Williams won zette hij het op een zuipen en speelde hij FIFA, maar dat is voor vanavond niet aan te raden. Morgen staat hij in de WK-finale tegenover Mark Allen of Mark Selby. Voorafgaand aan de sessie van vanavond staat het 11-10 in het voordeel van viervoudig wereldkampioen Selby. De eindwinnaar mag op maandag een half miljoen Britse ponden bijschrijven, omgerekend zo'n 565 duizend euro.