Luiten en Besseling snel klaar in Johannesburg

Besseling sloeg in de tweede ronde vier birdies en twee bogeys. Hij kwam uit op 69 slagen, twee onder het baangemiddelde. Luiten noteerde dezelfde cijfers, vier birdies en twee bogeys. Ze waren beiden donderdag rondgegaan in een ronde van 74 slagen.



De twee golfers zijn nog in de race voor deelname aan de seizoensfinale in Dubai (10-13 december), waar de beste zestig golfers van dit jaar op de Europese Tour spelen om een kleine 7 miljoen euro aan prijzengeld. Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese Tour, heeft vanaf 2010 alle keren meegedaan aan de tourfinale maar staat nu 73ste.



Vanwege de ondergaande zon werd de tweede ronde van het Joburg Open stilgelegd toen nog niet iedereen binnen was. Daan Huizing (-3) is al zeker van het weekend en ook Lars van Meijel (-4) moet morgenvroeg twee extra rondes kunnen afdwingen. Darius van Driel (+1) heeft nog wat slagen goed te maken aan het einde van zijn tweede ronde.



