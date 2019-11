Luiten goed van start in Turkije

Schippers ‘verward’ door verdwijnen favoriete afstand bij Diamond League

9:46 De 200 meter is een van de disciplines die in 2020 niet meer voorkomen in het programma van de Diamond League, de lucratieve reeks van topwedstrijden in de atletiek. De Nederlandse Dafne Schippers geldt doorgaans als een van de favorieten op dit onderdeel.