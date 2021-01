Luiten kiest nieuwe caddie en oude coach

Hempleman is al 25 jaar actief op de tour en droeg de tas voor onder anderen David Howell, Richard Stern, Colin Montgomerie, Mikko Ilonen en Francesco Molinari. ,,Jason heeft in Ryder Cups gecaddied, toernooien gewonnen met verscheidene spelers en heeft dus een schat aan ervaring. Je moet altijd afwachten of het klikt tussen speler en caddie, maar ik ken Jason al lang en heb een heel goed gevoel bij deze samenwerking", schrijft Luiten op zijn website.

Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese Tour, heeft ook besloten weer samen te werken met Rob Mouwen, die tussen 2011 en 2015 al zijn zogeheten puttcoach was. ,,In die periode heb ik mijn beste golf gespeeld en mijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst behaald. Mijn putten was in 2020 zeker niet slecht, maar het kan altijd beter en ik wil meer structuur in de trainingen", aldus Luiten, die op 21 januari afslaat in het Abu Dhabi Championship.

Vertrouwenspersoon

De tweevoudig winnaar van het KLM Open heeft ook een vertrouwenspersoon in de arm genomen. “,,Iemand die wat verder van mij af staat, maar met wie ik wel over van alles en nog wat openhartig kan praten. Hoe kan ik tegenslagen op de baan beter accepteren, alles doen om het beste uit mezelf te halen, maar ook meer te genieten van golf?”, schrijft de bijna 35-jarige Bleiswijker.

Luiten streeft ernaar komend seizoen beter te presteren dan vorig jaar, waarin de uitslagen tegenvielen. ,,Mijn doelen voor 2021 heb ik al een tijdje in mijn hoofd: een toernooi winnen, de top 100 in van de wereld en zo de weg terug zien te vinden naar de top 50. Ik weet dat het mogelijk is als ik de topvorm terugvind en ik mezelf op alle fronten iets kan verbeteren.”