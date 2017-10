Luiten maakt redelijke start op 'old school'-baan in Italië

De Nederlandse prof legde de eerste achttien holes op de golfbaan van het Parco Reale in Monza af in 68 slagen, drie onder het baangemiddelde. Hij kwam er in de tussenstand op de gedeelde 31ste plaats mee.

De Rotterdammer was vooral te spreken over zijn zes birdies, waarvan hij drie maakte op de laatste vier holes. ,,Prima op een baan met kleine greens en zeker de eerste negen holes smalle fairways. Maar drie bogeys maken in achttien holes is op dit niveau gewoon te veel'', meldde Luiten op zijn website. Hij keek met vertrouwen vooruit. ,,Een echt lage score zit er zeker in, want deze baan die een beetje 'old school' is, ligt me zeker.''