Luiten opent redelijk in Dubai Desert Classic

Luiten voelde zich donderdagochtend bij het opstaan allerminst lekker. ,,Ik werd wakker met een stijve rug. Dat heb ik wel vaker, dus ik nam wat pijnstillers en hoopte dat het voorbij zou gaan. Mijn rug voelde inderdaad beter, maar ik kreeg serieus last van mijn maag, misschien wel door die pillen. Het was daardoor vooral een gevecht tegen mezelf. Door heel hard te knokken en sterk kort spel wist ik toch op -2 uit te komen. Als ik vrijdag weer 100 procent fit ben, moet ik kunnen stijgen in het klassement.’'

Luiten eindigde het afgelopen weekeinde op de derde plaats in het hoog aangeschreven toernooi van Abu Dhabi. Die fraaie klassering was niet alleen goed voor 384.000 euro aan prijzengeld, maar ook voor een flink aantal punten voor de mondiale ranking. Hij steeg liefst 43 posities, van de 118e naar de 75e plek. Zijn streven is een plek in de top vijftig, want dan heeft Luiten een zeker startbewijs voor de majors, de belangrijkste toernooien.