Luiten redelijk goed van start in Parijs

,,Ik sta momenteel 29e in de Race to Dubai”, liet Luiten weten. ,,Om over twee weken te mogen starten in het HSBC Champions in Shanghai, een World Golf Championship, moet ik na zondag in de top-30 staan. De kans dat plek 31 of 32 ook nog goed genoeg is, is groot want er zullen waarschijnlijk wat afzeggers zijn. Maar daar wil ik niet van afhankelijk zijn en ik wil ook eigenlijk niet bezig zijn met spelen in Shanghai. Ik focus me eerst op het Frans Open.”