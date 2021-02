Luiten sluit Saudi International af met goede score

Sofia Goggia en de vloek van Gar­misch-Partenkir­chen

1 februari De Italiaanse skiester Sofia Goggia kan tijdens de wereldkampioenschappen in eigen land niet meedoen. De regerend olympische kampioene op de afdaling, dit seizoen al goed voor vier overwinningen in de wereldbeker, heeft een breuk in haar rechter knieschijf.