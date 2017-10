Luiten solo op de eerste plaats in Andalusië

Luiten speelde vrijdag in Sotogrande nogal wisselvallig. Op de elfde hole (par 5) maakte hij indruk met een albatross. In twee slagen verdween de bal in het gaatje. Die winstmarge van drie slagen ging door liefst vier bogeys echter weer verloren. Dankzij twee birdies eindigde Luiten toch nog één slag onder het baangemiddelde. Op de eerste dag had hij nog maar 66 slagen nodig voor zijn rondgang.

Luiten wacht dit seizoen nog op een echte uitschieter in zijn prestaties. Hij miste slechts vier keer de cut in 22 toernooien tot dusver, maar slaagde er ook maar één keer in om in de top tien te eindigen. Op de laatste wereldranglijst is de Rotterdammer zelfs buiten de top honderd gezakt, voor de eerste keer in ruim vier jaar.