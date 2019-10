Luiten valt weg uit top in Rome

Smulders vijftiende Kimmann tweede in olympische testrace BMX

13:17 BMX-er Niek Kimmann heeft tijdens een olympische testwedstrijd in Tokio de Fransman Romain Mahieu net voorrang moeten verlenen. De winnaar van de wereldbeker eindigde op het olympische parcours voor de Zomerspelen volgend jaar in de Japanse hoofdstad als tweede in 40,828 seconden. Mahieu zegevierde in 40,480.