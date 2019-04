Ma Long pakt derde wereldtitel

Ma Long veroverde de wereldtitel eerder in 2017 en 2015, nadat hij in de drie WK's daarvoor in de halve finale was gestrand. De regerend olympisch kampioen was in 2018 en 2019 lang afwezig wegens een knieblessure, maar was op tijd fit voor het WK.



Falck was de eerste tafeltennisser van buiten China die de finale wist te halen sinds toenmalig wereldkampioen Werner Schlager uit Oostenrijk in 2003. Hij had in de voetsporen kunnen treden van zijn landgenoot Jan-Ove Waldner, die in 1989 en 1997 de wereldtitel veroverde. Falck won knap de derde game en stond lange tijd voor in de vierde game. Toen Ma Long die alsnog pakte, maakte hij het in de vijfde game af.