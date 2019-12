Maakten Leerdam, Chong, Samuel en De Vries de verwachtingen waar dit jaar?

Glazen bolAD Sportwereld voorspelde in de eerste week van januari welke zeven sporters dit jaar zouden doorbreken. Hoe helder is onze glazen bol? Over een historische gele trui, een wereldtitel en een Champions League-debuut.

Mike Teunissen (wielrennen)

Door Daan Hakkenberg

Het peloton is een kwartier geleden in gang geschoten voor de openingsetappe van de Tour de France als de fanclub van Mike Teunissen neerstrijkt in een koffiezaak, hartje Brussel. Pa en ma, vriendin Corine en beste vriend Ike met een enorm spandoek.

In januari al schoof AD Sportwereld Teunissen naar voren als een van de hemelbestormers van 2019. ,,Zijn zelfverzekerdheid is groter dan zijn palmares,’’ citeren vader en vriend Ike boven een kop koffie uit het stuk van toen. Ze kunnen er om lachen. Tegelijkertijd weten zij als geen ander hoe groot het verlangen naar succes is bij Teunissen.

In het voorjaar had jij gehoopt beter te rijden, maar in aanloop naar de Tour zijn de voortekenen gunstig. Eindzeges in de Vierdaagse van Duinkerken en ZML Tour en ondertussen piloteert Teunissen topsprinter Dylan Groenewegen naar de ene na de andere overwinning. Zo moet het ook gaan in deze eerste Tour-rit. Teunissen moet het pad effenen, waarover Groenewegen naar de gele trui kan sprinten. 30 jaar na het laatste Nederlandse gele trui van Erik Breukink.

Maar niets zo onvoorspelbaar als wielrennen. Op anderhalve kilometer voor de streep smakt Groenewegen tegen de grond. De rest is geschiedenis. Teunissen rijdt plots voor eigen kans en verslaat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan in een millimetersprint.

Ruim vier uur na het startschot is de euforie bij zijn fanclub met geen pen te beschrijven. Teunissen zelf heeft de meest iconische wielertrui om zijn schouders. Vader en moeder weten van gekkigheid niet waar ze het moeten zoeken, vriendin Corine en vriend Ike proberen zich door de mixed zone een weg naar Teunissen te vechten. Die praat ondertussen honderduit tegen iedereen die zijn ongelooflijke verhaal wil horen.

Volledig scherm Mike Teunissen reed afgelopen zomer twee dagen in de gele trui. © photo: Cor Vos Aan zelfvertrouwen heeft Teunissen het nooit ontbroken, maar sinds die zesde juli in Brussel heeft hij het geel omrande palmares dat erbij past. Teunissen is een wielrenner voor de eeuwigheid geworden.

Jutta Leerdam (schaatsen)

Door Lisette van der Geest

Jutta Leerdam is veel. Ze is de vrouw die wij een jaar geleden als belofte van het jaar bestempelden, ze is de vriendin van olympisch kampioen Koen Verweij. Ze is succesvol op Instagram met bijna 200.000 volgers. In 2019 kwamen er een paar titels bovenop die ze het jaar ervoor nog niet op zak had: die van mooiste sportvrouw van Nederland, aldus diverse Nederlandse (mannen-)bladen. Én een aantal titels op sportief vlak – titels die er, zo zegt ze zelf, voor haar het meest toe doen.

Volledig scherm Jutta Leerdam veroverde afgelopen weekend twee keer goud op de NK afstanden. © ANP In haar eerste schaatsseizoen als seniore werd Leerdam wereldkampioen teamsprint en Nederlands kampioene sprint. Afgelopen weekeinde schaatste ze daar op de NK afstanden nog twee titels bij op de 500 en 1000 meter. Leerdam gaf vorig seizoen een visitekaartje af, die van grote belofte op de 1000 meter. Inmiddels behoort ze tot de kanshebbers op het internationale podium. Haar persoonlijke record van 1.13,99 in Heerenveen behoort tot de snelste tijden op een laaglandbaan, de grote vraag is nu: wat kan ze op het recordijs van Salt Lake City bij de WK afstanden?

Jamile Samuel (atletiek)

Door Pim Bijl

De doorstoot richting internationale top voelde dichterbij dan ooit, na het brons op de 200 meter op de EK in Berlijn in 2018. Voor het eerst had ze op een eindtoernooi een medaille behaald op een individuele afstand. In haar tienerjaren werd Jamile Samuel betiteld als wonderkind, zou het er op 26-jarige leeftijd dan alsnog uit komen?

Volledig scherm Jamile Samuel. © REUTERS Maar in 2019, het jaar waar zo verwachtingsvol naar werd uitgekeken, stagneerde de progressie van de sprintster. Aanhoudende achillespeesklachten zorgden voor een moeilijk seizoen. Geremd door haar blessure werden de WK in Doha een teleurstelling. Een operatie volgde en dan beëindigde Bart Bennema begin november ook nog de samenwerking. De coach, die er verder niet over wil uitweiden, vindt dat Samuel ‘een grens over is gegaan’. Juist onder zijn hoede zette ze de weg omhoog in. Samuel heeft zich aangesloten bij Sven Ootjers, maar zal eerst lang moeten revalideren.

Tahith Chong (voetbal)

Door Mikos Gouka

Tahith Chong zette in 2019 inderdaad de stap richting de hoofdmacht van Manchester United. Alleen nog niet op de manier die de handige linkerspits écht voor ogen heeft. Wat invalbeurten, enkele optredens in de Europa League. En in maart, als invaller, tegen Paris Saint Germain in de Champions League, een duel in de knock-outfase dat United op miraculeuze wijze overleefde.

Chong sprak na afloop van een droom, maar het vervolg bleek nog lastig omdat de aanvaller van Jong Oranje zijn contract op Old Trafford niet zomaar wilde verlengen. Door die aarzeling lijkt het alsof United hem minder speeltijd geeft dan aanvankelijk verwacht. Juventus is één de van de grote clubs die hem na de zomer zou willen inlijven, naast diverse clubs uit de Bundesliga. Chong (20) wil van United weten wat ze echt van plan met hem zijn.

Zijn zaakwaarnemer Erkan Alkan is duidelijk. ,,We kijken wat het beste is voor Tahith komende zomer’’, zegt hij. ,,Het is nog steeds vroeg in het seizoen. In januari kijken we verder.’’

Volledig scherm Tahith Chong op Old Trafford in actie tegen AZ. © BSR Agency

Nyck de Vries (autosport)

Volledig scherm Nyck de Vries. © BSR Agency Door Arjan Schouten

Overtuigend kampioen in de Formule 2. En een lucratief contract verdiend bij Mercedes, als coureur in de groeiende elektrische Formule E-klasse. Je kunt mindere jaren draaien als autoracer. En toch blijft er een dubbel gevoel over als je het jaar 2019 van Nyck de Vries analyseert. Ga maar na waar alle voormalige kampioenen van de Formule 2 nu rijden. George Russel (kampioen in 2018) rijdt bij Williams in de Formule 1. Charles Leclerc (2017) bij Ferrari en Pierre Gasly (GP2-kampioen in 2016) racet bij Toro Rosso in de koningsklasse van de autosport. Geen van de begeerde Formule 1-deurtjes opende voor de 24-jarige De Vries. Vanwege centjes, wellicht vanwege een te lange route naar de F2-titel. Onrechtvaardig misschien, maar De Vries weet hoe zijn wereld werkt. ,,Laat mij dan maar de eerste coureur zijn die via Formule E de Formule 1 bereikt’’, toonde hij zich al strijdbaar.

Jeffrey de Zwaan (darts)

Door Yorick Groeneweg

In het jaar dat darter Jeffrey de Zwaan echt zou gaan doorbreken, mocht hij proefdraaien in de Premier League, haalde hij de kwartfinale van het EK maar moest het belangrijkste eigenlijk nog komen: het WK in Londen.

De nieuwsgierigheid was groot. Vorig jaar maakte hij in de tweede ronde indruk in Ally Pally. Zo bracht hij met een torenhoog gemiddelde (106,09) titelverdediger Rob Cross op het randje van uitschakeling. De toenmalig wereldkampioen bleek net te sterk, maar voorspelde ‘The Black Cobra’ een verbazingwekkende toekomst.

Die brak voorzichtig aan op het WK, met knap een plek in de achtste finales en bijna een stunt na een inhaalrace tegen Peter Wright. De nummer 23 van de wereld is pas 23 jaar. In het darts ben je er dan vroeg bij: niemand die jonger is dan hij staat nu hoger.

Volledig scherm Jeffrey de Zwaan op het WK darts. © BSR Agency

Ryan Gravenberch (voetbal)

Door Daniël Dwarswaard

U weet het misschien nog wel: Ryan Gravenberch is de jongste speler die ooit in Ajax speelde. Dat zal ook nog wel even zo blijven ook. In september 2018 was hij 16 jaar en 130 dagen toen de middenvelder mocht invallen tijdens de kansloze uitwedstrijd tegen PSV. We zijn meer dan een jaar verder en Gravenberch moet het nog steeds doen met wat invalbeurtjes. Gek? Niet bepaald, met zijn 17 jaar is hij natuurlijk nog steeds piepjong en aanhaken bij het niveau dat Ajax nu wekelijks haalt in de eredivisie, maar vooral in de Champions League is een enorme opgave. In Jong Ajax onderscheidt hij zich in de Keuken Kampioen Divisie meer en meer. Het is daarom dat trainer Erik ten Hag hem steeds vaker beloont.

Volledig scherm Ryan Gravenberch in actie tegen ADO Den Haag. © ANP Sport