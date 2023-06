Maarten van der Weijden staakt elfstedentriatlon tijdelijk om slecht weer

Volgens zijn woordvoerder stopte Van der Weijden rond 18.15 uur met zwemmen. ,,Om de veiligheid van de bemanning én van Maarten te garanderen is Maarten vanwege de verwachte weersomstandigheden op dit moment uit het water. Hij zal tot in elk geval 20.30 uur uit het water blijven,” staat op Twitter.

De zwemmer slaapt nu volgens zijn woordvoerder wat langer om in de nacht weer door te kunnen gaan. Van der Wijden slaapt per nacht maximaal vier uur en neemt tussendoor korte slaapmomenten van zo’n 20 minuten, aldus de woordvoerder.

Van der Weijden is zondag begonnen aan zijn elfstedentriatlon waarbij hij achtereenvolgens 200 kilometer zwemt, 200 kilometer fietst en 200 kilometer wandelt. Voordat hij dinsdagavond het water was uitgegaan, had hij al bijna 137 kilometer gezwommen.

De olympisch kampioen waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. In 2021 bijvoorbeeld haalde hij 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Maarten in 75 uur de 200 kilometer lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig opgeven.