Magistrale Anthony Davis leidt Lakers langs Timberwolves

Ford verrast op reuzensla­lom

8 december Tommy Ford heeft voor eigen publiek de reuzenslalom gewonnen tijdens de wereldbeker in Beaver Creek. De Amerikaan was in Colorado over de twee runs 0,80 sneller dan de Noor Henrik Kristoffersen. Diens landgenoot Leif Kristian Nestvold-Haugen werd derde, op 1,23 van de winnaar.