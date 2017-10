Manhoef neemt afscheid met zege op boksrivaal Bonjasky

TitanenstrijdDe titanenstrijd in de boksring tussen Melvin Manhoef en Remy Bonjasky (beiden 41 jaar) werd vanavond in Almere gewonnen door de man die afscheid neemt van het kickboksen: Manhoef. Hij versloeg voor het eerst in zijn carrière Bonjasky.

Door Pim Bijl

Drie keer verloor Melvin Manhoef van Remy Bonjasky, de drievoudig wereldkampioen in de K1 die in 2014 zijn laatste partij knokte. In 2008 brak hij zelfs zijn tand in het gevecht met hem. Maar Manhoef wilde het per se nog eenmaal proberen. In zijn laatste wedstrijd als professioneel kickbokser kwam het tot een vierde clash tussen de twee legendes in het vechten. Gedurfd van Manhoef, maar dat loonde: ditmaal was hij de man die na drie rondes de overwinning mocht vieren.

,,Dat is wat ik probeer uit te leggen aan de nieuwe generatie. Blijf opstaan, blijf vechten”, zei een dolgelukkige Manhoef na afloop. Hij dankte zijn tegenstander dat hij de uitdaging was aangegaan. Bonjasky leek te hebben genoten van zijn comeback na drie jaar. ,,Eigenlijk vind ik het best lekker om weer in de ring te staan. Melvin blijft een kampioen in wat hij doet. Dat ik nu de vierde keer verlies is niet heel erg. Ik verlies niet van een pannenkoek, maar van een krijger.”

De wedstrijd tussen Manhoef en Bonjasky was het absolute hoogtepunt van de WFL Final 16 in Topsportcentrum Almere. De wedstrijd ging in ronde één vrijwel gelijk op, al toonde Manhoef zich iets agressiever. In het slot besefte Bonjasky dat hij meer initiatief moest nemen, maar het was onvoldoende om de winst alsnog naar zich toe te trekken. Zo deed de zeventien centimeter kortere Manhoef wat weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden: hij vierde de overwinning na een bijzondere avond.