Marathon Eindhoven gaat door zonder coronatoegangsbewijs

Het loslaten van de 1,5 meterregel per 25 september betekent dat de deelnemers zonder beperkingen kunnen hardlopen. De bezoekers mogen zich ook vrij bewegen langs het parcours. Volgens burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is er voldoende ruimte voor doorstroming.

Al eerder was bekend dat Leiden eveneens op 10 oktober de traditionele marathon organiseert. Ook hier is een toegangsbewijs, waarmee onder meer kan worden aangetoond dat iemand gevaccineerd is of recent negatief getest is op het coronavirus, niet verplicht voor deelnemers én toeschouwers. ,,Bezoekers hebben meer dan voldoende kilometers om zich op te stellen om de marathon te kunnen zien”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De 37e editie van de marathon van Eindhoven kon vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronapandemie. De startbewijzen voor die afgelaste wedstrijd zijn geldig voor de komende editie. In 2019 telde het loopfestijn in de Brabantse stad in totaal 23.500 inschrijvingen voor alle afstanden.

,,Voor de duizenden lopers die al zo lang uitkijken naar ‘Eindhoven’ en alle andere betrokkenen is dit geweldig nieuws,’' zegt Mario Kadiks, directeur van Golazo. ,,Met de gemeente gaan we nu zo snel mogelijk verder in gesprek over enkele aanpassingen die de veiligheid van ons sfeervolle evenement waarborgen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten staat niets een succesvolle Marathon Eindhoven in de weg.”

De organisaties van de marathons van Amsterdam (17 oktober) en Rotterdam (24 oktober) treffen momenteel ook voorbereidingen voor een evenement met duizenden deelnemers. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam liet al weten dat hij een vergunning zal afgeven voor de 40e editie van de hardloopklassieker door Rotterdam. Organisator Le Champion van het hardloopevenement in Amsterdam is in overleg met de gemeente “om de puntjes op de i te zetten” voor de 45e editie.

Rotterdam maakte al de komst bekend van de Belg Bashir Abdi, die op de Olympische Spelen in Tokio brons veroverde op de marathon. Abdi wil het Europees record van 2.04.16 aanvallen.

