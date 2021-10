Marathon Rotterdam vanaf 2023 weer officieel NK

Jeffrey Herlings terug aan kop in WK met winst GP Frankrijk

10 oktober Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Frankrijk in de MXGP gewonnen en daarmee de leiding heroverd in het WK-klassement. De 27-jarige Brabander eindigde in de eerste manche als tweede achter de Fransman Romain Febvre. In de tweede manche waren de rollen omgedraaid.