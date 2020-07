Marathon van Rotterdam verplaatst naar april 2021

Luiten ziet uit vrees voor corona af van major US PGA

11:17 Joost Luiten ziet af van deelname aan het US PGA Championship, het majortoernooi dat van 6 tot en met 9 augustus wordt afgewerkt op Harding Park in Californië. De beste speler van Nederland vreest het coronavirus en wil liever niet eerst twee weken in quarantaine.