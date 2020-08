Marc Márquez kan titelprolongatie vergeten: nog maanden uit roulatie

Márquez’ landgenoot Pol Espargaro pakte vandaag voor het eerst in zijn carrière poleposition in de MotoGP. Hij was de snelste in de kwalificaties en start zondag vooraan in de Grote Prijs van Stiermarken in Oostenrijk. De 29-jarige Espargaro, sinds 2014 actief in de MotoGP, rijdt voor het fabrieksteam van KTM.



De Japanner Takaaki Nakagami (Honda) verraste met de tweede startpositie. De Fransman Johann Zarco (Ducati) zette de derde tijd neer, maar hij moet zondag vanuit de pitstraat starten. Dat is de straf die hij heeft gekregen voor het veroorzaken van een zware crash afgelopen zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk. De Spanjaard Joan Mir (Suzuki) schuift door naar de derde startpositie.