Mark en Geertje over hun ‘luie kreng’ Dorian van Rijsselberghe

Op 24 november 1988 kwam er in Den Burg een ‘dikke baby’ ter wereld. In een voormalige plaggenhut, verbouwd tot sfeervol woonhuis in een buitengebied. Waar nu de kachel staat, op ruim een meter van de deur die te pas en vrijwel nooit te onpas door allerhande bezoek wordt geopend, werd Dorian van Rijsselberghe geboren. Moeder Geertje: ,,Acht pond.” Vader Mark: ,,Hij wilde er niet uit, dat luie kreng.”



Zes jaar later stapte Dorian voor het eerst op een surfplank in de Waddenzee, in navolging van zijn vader en vier jaar oudere broer Adriaan. Nog weer zeventien jaar later hing Dorian zijn eerste gouden olympische medaille tijdelijk aan een verwarmingsbuis in zijn ouderlijk huis – je moet ‘m ergens laten tenslotte.