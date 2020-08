Márquez weer onder het mes na openen raam

Aanvankelijk werd aangenomen dat de Spanjaard een operatie moest ondergaan omdat hij te snel met trainen was begonnen. Márquez brak zijn bovenarm bij een crash in de eerste race van dit seizoen in de MotoGP in het Spaanse Jerez. Bij een operatie werd een titaniumplaat ingebracht. De Spanjaard wilde desondanks starten in de tweede race, vorig weekeinde eveneens in Jerez. Hij kreeg toestemming van de artsen en zat ook even op zijn Honda, maar besloot zelf dat hij nog niet in staat was te racen.