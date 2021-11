Marrit Steenbergen Europees kampioene 200 meter vrije slag, Nederland wint estafette in wereldrecord

EK KortebaanMarrit Steenbergen (21) heeft bij de EK zwemmen op de kortebaan goud veroverd op de 200 meter vrije slag. In Kazan won ze met overmacht in een persoonlijk record van 1.52,75.

Eerder dit EK won Steenbergen op de 100 vrij haar eerste medaille op een internationaal titeltoernooi sinds 2015, toen ze als groot talent brons won op de 100 wisselslag bij de EK kortebaan.

Ze gaf het goud extra glans door haar persoonlijk record te verbeteren. ,,Ik ging natuurlijk als snelste naar de finale, wat al aangaf dat het mogelijk was om te winnen. Heel het toernooi ging het al lekker. Ik zit goed in m’n vel en kwam in een goede flow. Eigenlijk gold dat niet alleen voor mij maar ook voor het hele team”, zei Steenbergen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nederland eindigde de EK in stijl met goud in een wereldrecord op de gemengde wisselslagestafette. Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Maaike de Waard (vlinder) en Thom de Boer (vrij) snelden naar 1.36,18, vier honderdsten sneller dan de oude mondiale toptijd van Rusland.

Voor Nederland was het in Rusland de achtste gouden medaille en de achttiende plak in totaal, wat het zelfs zonder boegbeelden Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk een zeer succesvolle editie maakte voor de Oranje-equipe van de nieuwe bondscoach Mark Faber.

Een extra zilveren medaille kwam vandaag op het conto van De Waard. Sarah Sjöström uit Zweden won ook de 50 meter vlinderslag in een kampioenschapsrecord van 24,50 en de Nederlandse tikte als tweede aan in 24,97.

Kamminga komt er niet aan te pas

Ilja Sjimanovitsj evenaarde op de 50 meter schoolslag het wereldrecord van Cameron Van der Burgh 25,25. De zwemmer uit Belarus pakte het Europese record af van Emre Sakci uit Turkije, die genoegen moest nemen met zilver. Kamminga kwam er in de finale niet aan te pas. Hij werd laatste in 26,47. Eerder dit toernooi zwom Kamminga wel in de medailles op de 100 en 200 meter.

Pijnenburg vijfde op koningsnummer

Het koningsnummer werd een prooi voor de Rus Kliment Kolesnikov. Hij was na 100 meter binnen in 45,58. Stan Pijnenburg eindigde in deze sterk bezette finale als vijfde. Met 46,55 benaderde hij zijn toptijd (46,38) van een dag eerder.

Op de slotdag van de EK kortebaanzwemmen in Kazan staan vandaag in totaal elf finales op het programma. De Italiaan Marco Orsi won de 100 meter wisselslag in 50,95. Radoslaw Kawecki ging met de titel op de 200 meter rugslag aan de haal (1.48,46). Anastasia Kirpitsjnikova voltooide op de lange borstcrawlnummers de hattrick. Na de 1500 en 800 meter won de Russin zondag ook de 400 meter (3.59,18). Haar landgenoot Ilja Borodin zwom naar de winst op de 400 meter wisselslag in een wereldrecord voor junioren van 3.58,83. Arianna Castiglioni uit Italië zegevierde op de 50 meter schoolslag in 29,66. Gregorio Paltrinieri schreef de 800 meter op zijn naam (7.27,94).