Marrit Steenbergen met pr als snelste door naar finale 100 vrij

WK zwemmenMarrit Steenbergen (23) heeft zich donderdag bij de WK zwemmen in Japan geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. De in Eindhoven trainende Friezin won haar halve finale in een persoonlijk record van 52,82 seconden.

Met die tijd benaderde ze het Nederlandse record, dat met 52,69 in handen is van Femke Heemskerk. Steenbergen kwalificeerde zich als eerste voor alweer haar derde individuele finale dit toernooi. In de andere halve finale was de Australische winnares Mollie O’Callaghan met 52,86 net iets langzamer. Met onder anderen Siobhan Haughey, Emma McKeon, Kate Douglass en Abbey Weitzeil is de finale op vrijdag sterk bezet.

,,Zij zijn allemaal materiaal van 52-half of -laag, dus ik probeer er zonder verwachtingen in te gaan”, zei Steenbergen in een eerste reactie voor de camera van de NOS. ,,Ik heb zelf superveel vertrouwen gehaald uit de estafettes. Ik wilde hard gaan om er goed bij te liggen in de finale.”

Met Janna van Kooten, Imani de Jong en Silke Holkenborg zwemt Steenbergen later vandaag nog de finale van de 4x200 meter vrije slag estafette. Nederland ging als vijfde door naar die eindstrijd. Het halen van de finale was met het oog op de Olympische Spelen het belangrijkste doel. De estafetteteams die niet in de top drie finishen, kwalificeren zich op grond van een ranglijst die na de WK in Japan en volgend jaar februari in Doha wordt opgemaakt.

Schoolslagzwemmer Corbeau naar finale, Kamminga niet

Caspar Corbeau won zijn halve finale op de 200 meter schoolslag in een pr van 2.08,49 minuten. In die race kwam Arno Kamminga tot 2.10,57, waarmee de winnaar van het zilver op de 100 meter op de dubbele afstand als twaalfde eindigde. ,,Ik wist dat dit kon gebeuren. Voor de 200 moet je echt keihard trainen en daar heb ik niet genoeg tijd voor gehad. Balen dat ik op de laatste baan tekortkom om het verschil te maken. Strijden om goud vind ik het allerleukste dat er is, dus dit is heel lastig”, aldus Kamminga.

De Australiër Zac Stubblety-Cook won de sterker bezette tweede halve finale in 2.07,27. Corbeau ging als vijfde door naar de finalerace, die op vrijdag geprogrammeerd staat. ,,Ik ging niet all out, heb nog wat over voor de finale”, aldus de 22-jarige in de Verenigde Staten opgegroeide zwemmer. Met het oog op de Spelen van volgend jaar in Parijs sluit hij zich na deze WK aan bij de trainingsgroep van bondscoach Mark Faber in Amsterdam.

Chalmers wint koningsnummer

Het koningsnummer bij de mannen werd gewonnen door Kyle Chalmers. De Australiër, die in 2016 in Rio al olympisch kampioen werd, tikte na een spannende race aan na 47,15 seconden. Het zilver was voor de Amerikaan Jack Alexy (47,31), het brons ging naar Maxime Grousset uit Frankrijk (47,42). De Chinees Zhanle Pan viel met en Aziatisch record van 47,43 net naast het podium.

Leon Marchard heeft zijn derde wereldtitel dit toernooi binnen. De Fransman verbeterde met 1.54,82 minuten en passant het Europese record op de 200 meter wisselslag van László Cseh uit 2009.

Summer McIntosh uit Canada werd op dag 5 van het langebaantoernooi in Fukuoka wereldkampioene op de 200 meter vlinderslag in een wereldrecord voor junioren van 2.04,06 minuten. Kaylee McKeown won na de 100 ook de 50 meter rugslag. De Australische deed dat in een recordtijd voor Oceanië van 27,08 seconden.

