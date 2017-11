Martens, Schippers, Van Vleuten of toch iemand anders?

Lieke Martens

Als er iemand op sportief gebied een topjaar achter de rug heeft dan is het Lieke Martens. Tijdens het Europees kampioenschap in eigen land schoot ze de Oranje Leeuwinnen deze zomer eigenhandig naar de kwartfinale. Daarna scoorde ze ook tegen Zweden en in de met 4-2 gewonnen finale tegen Denemarken maakte ze de belangrijke 2-1. Met drie doelpunten en een assist achter haar naam werd ze uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Later dit jaar werd ze verkozen tot beste speelster van Europa en als klap op de vuurpijl mag de creatieve linksbuiten van FC Barcelona zich sinds het FIFA-gala van vorige maand ook nog eens de de beste voetbalster van de wereld noemen.

Dafne Schippers

Ze maakte er vooraf geen geheim van. Voor Dafne Schippers stond het hele seizoen in het teken van dat ene toernooi in augustus. Daar, in het Olympisch Stadion van Londen ging ze na het goud en zilver van Beijing in 2015 weer voor eremetaal tijdens het WK atletiek. En met succes. Na een bronzen plak op de 100 meter slaagde Schippers er vier dagen later in haar wereldtitel op de 200 meter te evenaren. Alleen Merlene Ottey en Allyson Felix waren er ooit in geslaagd twee keer achterelkaar wereldkampioene te worden op die afstand. In 2015 werd Schippers al eens verkozen tot sportvrouw van het jaar.

Ireen Wüst

Na een moeilijk seizoen 2014/2015 beleefde de koningin van het Nederlandse schaatsen het afgelopen seizoen een heuse wederopstanding. Tijdens de allround toernooien stond er geen maat op Ireen Wüst. In Thialf werd ze voor de vijfde keer in haar carrière Europees kampioen en in Hamar reed ze naar haar zesde wereldtitel allround. Ook tijdens de WK afstanden op de olympische baan in Gangneung deed Wüst goede zaken. Ze won de 3000 meter en met Antoinette de Jong en Marrit Leenstra mocht ze ook de hoogste trede van het podium op na de ploegenachtervolging. Op de 1500 meter was er een zilveren plak voor de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit. In 2006 en 2014 moch Wüst al eens een bronzen beeldje van Jaap Eden in ontvangst nemen.

Marit Bouwmeester

Op Marit Bouwmeester staat al een tijd lang geen maat in de Laser Radial-klasse. Ook dit jaar demonstreerde ze haar dominantie op het water. De regerend Olympisch kampioene pakte in eigen land haar derde wereldtitel en werd twee maanden later in Barcelona ook nog eens Europees kampioen. Als klap op de vuurpijl werld Mouwmester door de internationale zeilfederatie ISAF ook nog eens verkozen tot beste zeilster van de wereld.

Kiki Bertens

Een gemakkelijk jaar was het niet voor de beste tennisster van ons land. Na haar ongekende succes in 2016 was 2017 er één met vallen en opstaan. De resultaten op Roland Garros en Wimbledon vielen tegen, maar Bertens schreef wel de WTA-toernooien van Neurenberg en Gstaad op haar naam. Bovendien handhaaft de Wateringse zich rond de dertigste plaats op de wereldranglijst. Ook in het dubbelspel was er succes. Met haar Zweedse dubbelpartnerJohanna Larsson won Bertens de toernooien van Auckland, Gstaad, Seoel en Linz. Dankzij die resultaten mocht het duo deelnemen aan de prestigieuze WTA-finals waarin ze doordrongen tot de finale.

Annemiek van Vleuten

De smakker die ze maakte op 7 augustus 2016 tijdens de olympische wegwedstrijd in Rio maakte zal Annemiek van Vleuten waarschijnlijk voor altijd achtervolgen. Maar vanaf dit jaar zal die toch zeker in één adem genoemd worden met de prachtige wereldtitel tijdrijden die de 34-jarige renster in het Noorse Bergen veroverde. Van Vleuten hield Anna van der Breggen en de Australische Katrin Garfoot ruim achter zich op het 21,1 kilometer lange parkoers en veroverde met overmacht de regenboogtrui. De wielrenster van Orica-Scott werd dit jaar onder meer ook Nederlands kampioen tijdrijden en won La Course, de prestigieuze tweedaagse tijdens de Tour de France. In de Giro Rosa won ze het punten- en bergklassement.

Chantal Blaak

,,Noorwegen is mooi, maar dit is niet mijn parkoers,'' zei Chantal Blaak stellig voorafgaand aan de wegwedstrijd op het WK in Bergen. Enkele uren later stond de 27-jarige renster tot haar eigen verbazing te stralen in de regenboogtrui. Vroeg in de koers sloeg de winnares nog tegen de grond, maar in de finale van de wegwedstrijd gaf Blaak samen met Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten een ware masterclass ploegenspel weg. Blaak demarreerde acht kilometer voor de finish en kwam solo over de streep in Bergen.

Anouk Vetter

Anna van der Breggen

Met olympisch goud in Rio was de prijzenhonger van Anna van der Breggen nog lang niet gestild. Een jaar later stond de 27-jarige powervrouw van Boels–Dolmans er weer, ondanks de concurrentie van vooral andere Nederlandse vrouwen. In het voorjaar sloeg Van der Breggen een fraaie drieklapper, met de hoofdprijs in achtereenvolgens de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De 'Valverde van de Ardennen' werd ze al genoemd, maar van borstklopperij wilde Van der Breggen zelf niets weten. ,,Drie keer winnen staat ook weer zo hebberig hè", zei ze met een knipoog. In mei zegevierde de Zwolse in de Ronde van California en in juli won ze met overmacht de Giro Rosa. Het WK in september had de kroon op weer een succesjaar moeten worden, maar in het Noorse Bergen bleef het bij zilver op de tijdrit.