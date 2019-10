Martina trots na nationaal record én finaleplaats 4x100 meter

Door Pim Bijl Nederland liep naar de vijfde plaats in een zeer snelle serie, maar vanwege de uitstekende tijd (een verbetering van het oude nationale record van 37,99) mag het viertal zich opmaken voor de finale. Slotloper en veteraan Churandy Martina hield de Canadees Andre De Grasse nipt van zich af. Vijfduizendsten was het verschil tussen de finaleplek van de Nederlanders en de teleurstelling bij de Canadezen. ,,Ik ben trots op de jongens”, zei Martina daarna. Opvallend was het hoge niveau in de series van veel landen. Toch is de vooraf uitgesproken hoop op een medaille nog altijd levend. ,,We wisten dat iedereen hard zou lopen, iedereen is hier in vorm. Maar in de finale kan alles gebeuren.”

Joris van Gool debuteerde op het WK in de estafetteploeg en was de eerste loper. ,,Ik was natuurlijk wat nerveus, maar het ging lekker. Het was een goede race van ons allemaal. De wissels waren nog iets safe, maar dat is goed want we hebben het stokje over gebracht en staan in de finale. Morgen zijn we van plan nóg meer risico te nemen.”