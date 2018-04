Massale beveiliging Commonwealth Games

Aan de Commonwealth Games doen de lidstaten mee van het Gemenebest: Groot-Brittannië en de meeste van zijn voormalige koloniën. Prins Charles is morgen namens de Britse koninklijke familie aanwezig bij de openingsceremonie.



De organisatie heeft geen specifieke aanwijzingen dat het sportevenement doelwit is van terreur of geweld, niettemin zijn de autoriteiten in de hoogste staat van paraatheid. Een zelfgemaakte bom die maandag werd gevonden in een verlaten auto ergens in Brisbane, heeft de waakzaamheid vergroot.



,,De gemeenschap moet het volste vertrouwen hebben dat alles onder controle is en daarvoor gebruiken we alle middelen die nodig zijn om de Commonwealth Games veilig te laten verlopen'', zei een politiecommissaris.