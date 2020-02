Matige start Bekkering en Duetz op WK

Bekkering en Duetz noteerden in de drie gezeilde races achtereenvolgens de dertiende, tweede en zestiende plaats, goed voor 31 punten in de tussenstand. Het Duitse koppel Tina Lutz en Lotta Wiemers nam na drie sterke races (een keer eerste en twee keer tweede) de leiding met 5 punten. Bekkering en Duetz zijn al zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. Dat geldt nog niet voor Bart Lambriex en Pim van Vugt in de 49er. Het koppel heeft met een plaats bij de eerste acht in Geelong grote kans dat het ook mag varen op het olympische water van Tokio. Lambriex en Van Vugt startten het WK goed met een derde, eerste en vijfde plaats in de drie dagraces, met als resultaat de vierde plaats in de tussenstand.

Bekkering en Duetz hadden het vooral de eerste race moeilijk. ,,De wind was super onstabiel, waardoor we van voor naar achter naar weer het midden van de vloot gingen. Ook lag er heel veel zeewier op het water, wat aan je zwaard en roer blijft hangen. Daardoor hadden we moeite met onze snelheid. Dat geldt voor iedereen natuurlijk, maar we raakten er een beetje door van slag en hadden moeite ons eigen plan goed uit te voeren", aldus Bekkering.



Aangezien de tweede race heel soepel verliep (tweede plaats), blijven de titelverdedigers vol vertrouwen. ,,Er is nu nog niet zo heel veel aan de hand, maar we weten dat we beter kunnen en daar gaan we ook voor de komende dagen."