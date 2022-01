Maurik van den Heuvel wil voor tv-helikopter niet als een mietje overkomen, even later gaat het mis

Dakar RallyHet was een zielig hoopje truck en een zielig hoopje rally-fanaten dat zondagavond laat achterbleef nadat de FIA-inspecteurs hun werk hadden gedaan. Alle goede voornemens om een nacht hard door te werken en rallytruck van het Team DakarSpeed van Maurik van den Heuvel weer in Dakar-staat te krijgen, konden de prullenbak in.

,,We rijden van de zon in de schaduw en daar is ineens een grote bult kamelengras. Ik dacht dat ik van het gas af was maar in het filmpje zie ik rook. Bij ons betekent dat dat ik gas gaf. Het gaat zó hard. We willen richting die top 5, hebben we gezegd. We zagen dat we iedere dag goed mee konden met de plekken zes tot en met acht, maar dan moeten er risico’s genomen worden. De televisiehelikopter hangt er op dat moment boven en dan wil je ook niet als een sissy rijden", analyseerde Van den Heuvel in Al Dawadimi nog eens de beelden van het ongeluk.

De controleurs van de autosportbond keurde vervolgens de truck af, omdat de rolbeugel aan de achterkant van de cabine te zwaar beschadigd was geraakt tijdens de koprol in de woestijn eerder op de dag. De rolkooi, die de inzittenden bij ongelukken moet beschermen, was daardoor niet betrouwbaar meer.

Volledig scherm Toen Maurik van den Heuvel, Wilko van Oort en Martijn van Rooij nog volop in de race waren voor de top tien. © Reuters

De FIA ging niet over één nacht ijs. De controle nam liefst anderhalf uur in beslag. Van den Heuvel en zijn team kregen steeds meer hoop op een vervolg van de rally. Direct na de crash waren ze niet zo optimistisch. Toen liet DakarSpeed nog via sociale media weten dat opgave onvermijdelijk was.

,,Ze hebben alles gecontroleerd”, verhaalde Van den Heuvel. ,,De rolbeugel van de cabine: oké. Stoelen: oké. We zouden alleen één gordel en een riempje moeten vervangen. Pas op het laatst begonnen ze aan de rolbeugel aan de achterkant van de cabine. Daarvan dacht ik meteen al dat die het probleem zou worden. Met zeven man hebben ze ernaar gekeken: afgekeurd.”

Tijd tekort

Het reglement biedt de ruimte om een nieuwe rolbeugel te bouwen, maar daarvoor was de tijd tekort gezien ook de overige ravage. Zonder afkeuring van de rolbeugel had het team, dat Uden als thuisbasis heeft, vol gas gegeven om Van den Heuvel voor maandagmorgen weer aan de start te krijgen. Dan had hij zijn twaalfde plaats in het vrachtwagenklassement nog kunnen verdedigen.

Om af te kicken van de Dakar Rally trekt Team DakarSpeed deze week nog wel van bivak naar bivak in Saoedi-Arabië. Ook om waar mogelijk andere teams te ondersteunen.

