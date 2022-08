Maya Kingma zag wat er mis was binnen de triatlon en kaartte het aan, 'maar overal kwam ik op een dood spoor’

Marathon­sen­sa­tie Nienke Brinkman snelt naar historisch brons op EK: ‘Het was echt bizar’

Nienke Brinkman heeft als eerste Nederlandse atlete een medaille veroverd bij de marathon op de EK. De 28-jarige Brinkman kwam in München als derde over de finish. Ze liep in de Duitse stad een tijd van 2.28.52 en bleef de Duitse Miriam Dattke enkele centimeters voor in de strijd om het brons.

15 augustus