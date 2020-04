Mayweather ontfermt zich over jonge boksers

De 43-jarige Amerikaan, die schatrijk werd in de ring en door velen wordt gezien als de beste bokser ooit, verloor onlangs zijn oom Roger. ‘Uncle Roger’ was jarenlang de trainer van Mayweather. Hij overleed vorige maand op 59-jarige leeftijd. ,,Ik wil de mensen om me heen nu op dezelfde manier helpen als hij bij mij heeft gedaan. In deze tijden, waarin we op onszelf zijn aangewezen vanwege het coronavirus, heb ik nagedacht over hoe ik het verschil kan maken in andermans leven en hoe ik mensen kan helpen om hun doelen te halen.”