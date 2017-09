'McGregor voor de derde keer tegen Nate Diaz'

Kim Dillen tiende in marathon Berlijn

12:52 De Nederlandse atlete Kim Dillen is op de tiende plaats geëindigd in de marathon van Berlijn. De Brabantse scherpte haar persoonlijk record op de 42,195 kilometer aan tot 2.33.24. Dillen was de zesde Europese vrouw in het eliteveld. De Keniaanse Gladys Cherono won de wedstrijd in een tijd van 2.20.23. Ze had achttien seconden voorsprong op de Ethiopische Ruti Aga (2.20.41). Dillen liep met haar tijd onder de limiet voor de EK atletiek over een jaar, die eveneens in de Duitse hoofdstad worden gehouden.