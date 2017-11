McGregor wil scheidsrechter te lijf gaan na zege ploegmaat

Hockeysters eenvoudig naar finale Vier­lan­den­toer­nooi

9:23 De Nederlandse hockeysters hebben de finale bereikt van een vierlandentoernooi in Melbourne. Het team van bondscoach Alyson Annan zette in het derde duel de Verenigde Staten te kijk met 6-1. Het was de grootste overwinning ooit van Oranje op de VS.