Meerderheid sportwereld pleit voor flinke aanpassing Sportgala

Liefst 88 procent van meer dan 55.000 stemmers schaarde zich de voorbije dagen in een poll op deze website achter Sven Kramer. De olympisch kampioen van Pyeongchang mengde zich gisteren in de discussie over de genomineerden. ,,Vergelijken van sporten is bijna niet te doen. Persoonlijk zeg ik, stop met het Sportgala.” Dat is niet de mening van het overgrote deel van de Nederlandse sportwereld. AD Sportwereld zocht vandaag contact met 75 topsporters, ex-sporters, coaches en voormalig sportmannen en -vrouwen van het jaar. 40 procent van de ondervraagden is het eens met Kramer en kan de gala-avond missen als kiespijn. Onder hen onder anderen Wout Poels, Rintje Ritsma, Michel Mulder, Jeroen Dubbeldam, Jorien ter Mors, Michael van Gerwen, Yvonne van Gennip, Nelli Cooman, Bart Veldkamp en Anna van der Breggen.

Afschaffen is geen goed idee, maar de verkiezin­gen doen in de huidige vorm geen recht aan de sport of de sporters.

Ook Ellen van Langen, Sportvrouw van 1992, is kritisch . ,,Afschaffen is geen goed idee, maar de verkiezingen doen in de huidige vorm geen recht aan de sport of de sporters. Omdat de argumenten om iemand wel of niet te nomineren niet duidelijk of niet logisch zijn’’, zo meent de voormalig topatlete.



Een lichte meerderheid (60 procent) ziet echter toch graag dat het jaarlijkse feestje van de Nederlandse sportwereld - sinds 1951 gehouden - blijft bestaan. Om daar echter ook direct aan toe te voegen dat het gala in de huidige vorm spoedig aanpassing nodig heeft. Onder hen zijn Erben Wennemars, Robin van Galen, Ranomi Kromowidjojo, Gregory Sedoc, Mark Tuitert en Leontien van Moorsel.